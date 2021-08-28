Chill Club｜鄭中基唱得3.5首歌 網民鬧爆ViuTV安排差

ViuTV音樂節目《Chill Club》昨晚請來鄭中基做嘉賓，而事前節目預告播出他獨唱及與Joey Tang合唱，不少網民以為今集節目可以聽鄭中基唱出多首歌曲，沒料到最後竟然得3首歌，令他們大為失望，紛紛到ViuTV的facebook專頁洗版鬧爆。

節目一開始由Senza A Cappella及dR.X 獻唱多首鄭中基的經典歌，包括《我代你哭》、《閉目入神》、《無賴》 等。之後由主持駱振偉請出鄭中基出場，他先唱出《晴天陰天雨天》、《My Only One》、新歌《我們》及與Joey Tang合唱《心寒》。期間他跟駱振偉大談製作新專輯的近況，而對方也唱出鄭中基的作品《搬屋》，而Joey Tang及鍾達茵也有唱出他的作品《天意》、《還以為 》。

換言之，節目的確是圍繞住鄭中基，但主人翁卻只唱了3首半，並由其他歌手獻唱他的歌曲。網民對ViuTV今次的安排非常不滿，到官方專頁留言鬧︰「咁難得請到鄭中基，俾人唱多幾首歌唔得既。」、「唔洗半集都係主持唱曬個嘉賓d歌呀ma，個嘉賓冇份唱返自己既歌。 咁請鄭中基上黎做咩姐，直接開個主題《鄭中基金曲之夜》主持唱足1個鐘鄭中基既歌都得la。」

鄭中基在facebook上載當日錄影花絮照，留言說︰「第一次上chill club，但一啲都唔陌生，因為都係我個band leader，又係我班兄弟 終於有找返《My Only One》條數，仲好有誠意帶多首新歌《我們》。真係幾好玩，有機會再嚟玩過。」網民再到他的帖文表示「唱得太少」、「强烈要求viuTV開個特輯俾你」、「下次可唔可以唱多幾首？」