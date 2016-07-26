Chill Club｜陳凱詠跳到險甩裙 尷尬過同阿Dee跳貼身舞

《Chill Club The New Vibes》昨晚(20日)於九展Star Hall舉行，陳凱詠(Jace)在演唱時險些甩裙，幸得阿Dee為她遞上黑色外套護花。她在完騷後受訪時大嘆可惜，「本來好期待能跟唔同的單位合作，所以在《天生二品》夾了另一首歌，又跟阿Dee夾咗一大段舞，可惜展現唔到最原本的表演給大家睇。」談到甩裙時的驚險情景，她直言想大叫「嚇死我啦！」她表示綵排時已做足險查又於事前「打底」，但估不到正式表演時因咪高峰的配件太重，鈕扣不停鬆開，「當我聽到前面粒鈕『啪』一聲，就深知不妙，好想用力㩒實佢，但可惜救極都救唔到。」

尷尬變溫馨

Jace表示當時腦海亂作一團，很想盡力解決甩裙的問題，卻始終未能成功，最終她要綁著阿Dee遞上外套營救，她半說笑指，「真的很符合接著跟他唱的《Sugar In The Marmalade》，本來諗住好sweet的精裝追女仔feel。」原來她跟阿Dee有不少親密的跳舞動作，本來排練時都頗感尷尬，她半說笑指，「結果有另一個尷尬蓋過呢個尷尬，最後我路Dee哥就只剩溫馨，同佢有所經歷，我哋已經再冇尷尬。」她大讚阿Dee值1,000分，惟浪費了團隊的心力，她將於12月在Star Hall舉行個唱，惟有當作是給自己的教訓和寶貴的經驗。

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