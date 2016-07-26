Chill Club｜ERROR成功逼姜濤自認係MIRROR的193 阿Dee想自資出solo被花姐指嘥錢

由ERROR、鄭欣宜、岑寧兒和陳凱詠(Jace)演出的《Chill Club The New Vibes》昨晚(20日)在九展Star Hall圓滿結束。這是ERROR成軍3年以來首個演唱會，完騷後四子受訪時表示，雖感緊張但享受在舞台上演唱與粉絲互動。肥仔(梁業)直言，要夥拍鄭欣宜(Joyce)壓力很大，「她是真正的唱將，我純粹係跳舞叻啫，講唱歌我真係驚到縮埋一嚿，然後阿濟(經理人)又話我唱歌把聲好緊，令我更驚更擔心，成日懷疑自己。」在唱《特務肥姜》時，姜濤雖未能親身到場，但在錄影片段現身，而自命為「ERROR的姜濤」的193則舆奮表示，「最成功係逼姜濤話自己係MIRROR的193！」

阿Dee沾上污點？

昨晚是阿Dee首次在台上獨唱表演，觀眾反應熱烈，他在台上曾指花姐不准他出solo，肥仔大爆親眼見證阿Dee被拒的情景，「佢真係同花姐講話自己出錢做solo，但係花姐叫佢唔好嘥錢。」阿Dee半說笑指，自己入娛樂園是想演戲，故此是今晚是唯一不開心的成員，「呢3年我都用唔同表演方式來避開唱歌，但今次真係冇得避，『令我沾上了污點』係咪？」其後他認真表示學懂了享受舞台，呼籲大家集氣讓他出solo。

193物色學生feel女主角

193在演唱會中自彈自唱《全民造星》的參賽歌曲《我的快樂時代》，他表示，「上次在《ERROR自救TV》喊到唱唔到，那次原本是fans meeting但因疫情取消，昨晚首次對著眾多fans獻唱，算是圓了心願。」他亦在演唱會首度公開唱新歌《再見Puppy Love》，他透露現正為MV物色有學生feel的女主角，「本身想搵好靚嘅網店model，但導演驚交唔到戲，會好麻煩，所以我仲未搵到清純又可演學生嘅女主角，如果有嘅話歡迎DM我。」

保錡完成心願

保錡坦言入行是因為喜歡音樂，昨晚是達成心願，感激粉絲不離不棄，談到與岑寧兒合唱《Shallow》前出現機件故障，他解釋是木結他突然沒電沒聲，幸好換了另一位結他手的電結他後，仍可繼續，「都好嘅，警惕自己要繼續練電結他。」肥仔補充說：「做Live的好玩之處係一定會有失誤，或者遇到突發事件，如果處理得到，就會有成長，所以絕對係一件好事。」