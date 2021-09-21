Coffee帶囝囝見家長 希望成為陳柏宇女婿

陳柏宇(Jason)、林芊妤(Coffee)帶同兒子翟德彥(伯伯)昨晚為香港開電視節目《世界零食開倉戰》錄影。Jason表示，女兒陳羿辰(Abigail)要返學未有同行。Coffee笑言，伯伯與Abigail年紀相若，借此機會帶伯伯見家長，看夠不夠資格成為Jason「女婿」，期待下次相約Abigail一齊玩，Jason一口答應。



Jason自爆14歲初戀

Jason爆Abigail性格熱情，會拖住男、女朋友的手；Coffee笑言，伯伯都有很多女友，不知哪位才是「正印」。問到能否接受子女將來拍拖，Jason說：「她有她拍拖，我有我呷醋，都沒辦法，我接受的！我初戀都是14、15歲，但只是拖拖手，拍3日散了。如果Abigail在14、15歲思想不是太成熟，仍是小朋友思想，那種拍拖是可愛的。」



讚Coffee囝囝夠獨立

Coffee透露，今集講小朋友零食，所以帶伯伯到場，笑言因有零食利誘，不過伯伯周圍走又爬櫈，搞到她很疲倦。Jason見到伯伯大讚他表現淡定又好合作，不像他女兒Abigail包拗頸，他又讚伯伯可以自己一個人玩，而他女兒愛黐人玩；Coffee指囝囝習慣獨立。