DC再失利｜《自殺特攻》北美票房失色

DC反英雄片《自殺特攻》(The Suicide Squad)北美上畫，在4,002間戲院的首個周末3日票房共收2,650萬美元(約2億港元)，成績不似預期。網站Variety報道，新冠肺炎疫情影響，加上華納兄弟將電影放於串流平台HBO Max播放，不向用戶額外收費，導致北美票房失利。全球票房方面，《自殺》在71個地方共收4,570萬美元(約5,650萬港元)票房，以一套成本達1.9億美元(約14.5億港元)的電影來說，預期片商很難回本。《自殺》評價亦相當兩極，雖然電影獲影評網爛番茄90%新鮮度，但美影評人認為劇情稍嫌緩慢，細節位太多，並非一般觀眾想看的動作片。

捧紅「捕鼠」女星

另外，片中比小丑女更搶眼的角色「捕鼠者II」，由葡萄牙女星Daniela Melchior飾演，現年24歲的Daniela於2014年出道，她擊敗逾300位演員獲得「捕鼠者」角色，《自殺》是她首部進軍荷李活的作品。