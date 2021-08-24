DC FanDome｜蝙蝠俠、黑亞當預告10月釋出

華納兄弟今日宣布，今年10月16日將舉行第2屆DC FanDome虛擬媒體活動，此活動除了讓網民在線上參與遊戲，當日還會釋出多部電影的全新預告片，當中包括英國型男羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的新版《蝙蝠俠》(The Batman)、大隻巨星「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的反英雄片《黑亞當》(Black Adam)。新版《蝙蝠俠》早前發放了兩段預告，其他重要角色將會在全新預告中現身。至於從未發放預告的《黑亞當》，亦會是華納的宣傳重點。

硬撼Marvel超英劇

DC FanDome還有超英劇預告，包括《閃電俠》(The Flash)、《蝙蝠女》(Batwoman)、《女超人》(Supergirl)等。劇界中，DC的超英劇口碑與質量稍勝死敵Marvel。DC劇組人員明言，趁超英劇空檔期(Marvel未有新劇推出)，《閃電俠》和《蝙蝠女》將會是超英迷必睇之作。10月16日舉行的DC FanDome，屆時華納會在官方YouTube、Facebook、Twitter等社交媒體直播。

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