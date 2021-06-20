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Dear Jane《銀河修理員》遭大陸平台下架 Wyman借歌詞安撫樂迷
1 小時前
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Dear Jane銀河修理員黃偉文
Dear Jane《銀河修理員》遭大陸平台下架 Wyman借歌詞安撫樂迷

Dear Jane的《銀河修理員》在疫情期間推出，由於正值大家心情低落的時間，加上不少親人因疫情分隔兩地，此歌推出隨即備受大家喜歡，因為大家都認為每一句歌詞都勉勵人心。然而，有部份人士認為歌詞中含敏感字眼，有中學更禁止學生在校內歌唱比賽獻唱，大陸平台QQ音樂更於昨晚把此歌下架。

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此歌的MV找來不少網民喜愛的阿冰。

有大陸樂迷對歌曲下架大表不滿，紛紛在微博宣洩不滿，並指歌曲在疫情期間帶給不少人力量。現時大陸其他平台仍可找到《銀河修理員》，未有被禁。負責填詞的黃偉文得知事件之後，在社交平台上載照片，並借《女神》的歌詞︰「他不過是個很小的舞台，你配有大愛。」勉勵網民。

 

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負責填詞的黃偉文得知事件之後，借歌詞勉勵大家。
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大陸網民也感無奈。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/dear-jane《銀河修理員》遭大陸平台下架-wynman借歌詞安撫樂迷-275035
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