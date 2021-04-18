Dear Jane搞學校巡唱 元朗信義中學隨時like贏高雷中學

Dear Jane早前推出新歌《聖馬力諾之心》，日前他們在社交平台製作了「全港學校之心」圖像，表示「想念疫情前的學屆比賽，同學們為自己母校打氣至力竭聲嘶，所以我們團隊特地製作了全港學校之心」並指最多like學校的IG帖文，他們會嘗試聯絡該學校作現場表演。

Dear Jane與工作人員把香港的中學、大學一一列出成為「XX之心」，當中以「高雷之心」遙遙領先，有不少網民留言說︰「祝dear jane在亂拳下平安」，更為Dear Jane的新歌改歌詞︰「我是個怕死的人 仍然扮勇敢 前去打高雷 往後退更不忿 刑場上誰留足印 來日給高雷特訓」。

Dear Jane的官方IG於今日傍晚宣布走勢︰「中學之心：#高雷中學得到全人類嘅加持，遙遙領先，睇嚟我哋都真係要開始做定gym先！大學之心：#香港中文大學第一日已經應聲彈出，一直領先，犀利！」他們同時公布「中學之心排行榜」首20名位置，及「大學之心排行榜」頭10名位置，活動將於9日晚上11時59日截至。 不過，「高雷之心」的冠軍位置，相信很快被排行第15名的「基督教香港信義會元朗信義中學」追過。

今日有指該校有兩名學生原本打算在歌唱比賽唱Dear Jane的《銀河修理員》，但校方認為歌詞涉敏感字眼，於是只批准演出同曲改詞版的《疫情加油》。報道指他們晉身決賽之後，改唱原版歌詞，其中一人在表演完結之後加了一句「香港加油」，他們因而被取消資格，學校亦隨即記他們大過及禁止他們以該校學生身份參與校外比賽。他們被記過的原因是演唱未經審批歌詞，違反歌唱比賽規則。

不少網民現時力推「基督教香港信義會元朗信義中學」，希望Dear Jane可以到該校唱出《銀河修理員》，截至晚上7時，「高雷之心」獲得78,987人讚好，而《元朗信義之心》在短時間內急升至51,506人讚好。