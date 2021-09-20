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Dear Jane開騷 Tim囝囝成最後生搞手
36 分前
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Dear Jane楊洛婷
Dear Jane開騷 Tim囝囝成最後生搞手
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Dear Jane演唱會叫好叫座。

Dear Jane演唱會於前日(20日)開鑼，首次挑戰4面台的他們不時在舞台走來走去，主音Tim表示跟成員打賭，若站錯位置便要罰廿數，結仔手Howie隨即指Tim已經企錯，要即時罰錢。

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談到《草戒指》，Howie表示將歌曲給Jackal去徵婚用。

今次Dear Jane開騷有不少插曲，首場有兩名男fans疑太興奮跨越圍欄與Tim合唱，其中一名fans更拍打Tim的膊頭，Tim頓時嚇了一跳，之後遭工作人員帶回觀眾席。當唱《未開始已經結束》時，Howie和Nice險被降下來的舞台擊中，Tim不禁笑言︰「差啲未開始就結束。」

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Tim囝囝戴上工作通行證。

今日Tim的太太楊洛婷上載囝囝的照片，囝囝不但穿上印有「Dear Jane」字樣的衣服，身上更掛有紅館後台通行證，上面寫有他的名字，職位是organizer，即是大會搞手。楊洛婷以囝囝的角度留言說︰「大家好! 我係Dear Jane 最年輕嘅crew member 黃子芯，叫我芯哥得㗎喇！見到我張access卡就知道我可以入後台啦，要影相可以試吓搵我！」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/dear-jane開騷-tim囝囝成最後生搞手-285825
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