Dear Jane開騷 Tim囝囝成最後生搞手

Dear Jane演唱會於前日(20日)開鑼，首次挑戰4面台的他們不時在舞台走來走去，主音Tim表示跟成員打賭，若站錯位置便要罰廿數，結仔手Howie隨即指Tim已經企錯，要即時罰錢。

今次Dear Jane開騷有不少插曲，首場有兩名男fans疑太興奮跨越圍欄與Tim合唱，其中一名fans更拍打Tim的膊頭，Tim頓時嚇了一跳，之後遭工作人員帶回觀眾席。當唱《未開始已經結束》時，Howie和Nice險被降下來的舞台擊中，Tim不禁笑言︰「差啲未開始就結束。」

今日Tim的太太楊洛婷上載囝囝的照片，囝囝不但穿上印有「Dear Jane」字樣的衣服，身上更掛有紅館後台通行證，上面寫有他的名字，職位是organizer，即是大會搞手。楊洛婷以囝囝的角度留言說︰「大家好! 我係Dear Jane 最年輕嘅crew member 黃子芯，叫我芯哥得㗎喇！見到我張access卡就知道我可以入後台啦，要影相可以試吓搵我！」