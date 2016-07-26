ChillClub｜Dee@ERROR自誇ViuTV一哥 保錡登場遇機件故障

ViuTV今晚於九展舉行《Chill Club The New Vibes》，ERROR、欣宜、岑寧兒及陳凱詠(Jace)輪流上台獻唱。欣宜以一身紅色打扮率先登場，為演唱出揭開序幕。今晚大會安排各歌手代表不同顏色，紅色象徵熱情，欣宜先唱出《先哭為敬》、《罰你》，接著再與ERROR成員阿Dee及保錡合唱《請勿客氣》。

Dee：我正職係ViuTV一哥

Dee甫上台即表示，已很久沒有以這個角度看觀眾，他稱其代表顏色是橙色︰「我嘅顏色係橙色，好似日落咁靚，亦反映藝人生命、夕陽無限好 只是近黃昏。」他笑稱其副業是歌手，正職是ViuTV一哥，今日會盡力嘗試演好歌手的角色，並唱《相依為命》送給他的粉絲「雯雯羊群」。

保錡就用藍色代表自己，並演唱《海闊天空》，他稱這首歌代表著他︰「人生遇到好多跌倒失敗挫折，如果我做到，大家都可以做到，今晚會做一直想做但未有機會在台上做的事，自彈自唱！」但期間發生機件故障，結他無聲，幸最後都順利完成與岑寧兒合唱。

岑寧兒代表白色，接連唱出《困局》、《勿念》及《風的形狀》，未有太多分享。「白色雖然很低調，但像一束光，就如每首歌都像一束光」，觀眾揮動棒棒，聽得陶醉。