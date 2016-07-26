Disney+拓展亞太區市場 BLACKPINK金智秀Running Man明年齊登場

迪士尼旗下的串流平台Disney+將於11月16日正式登陸香港，除了知名品牌Marvel、迪士尼、彼思、星球大戰和國家地理，在今日舉行的亞太區發布會上，重點介紹全新品牌Star，明年將推出超過 20 部全新亞太區本地電影或劇集，包括18部原創作品，此外， 2023年前將啟動至少50部亞太區原創作品，包括韓劇、綜藝、日本動漫、華語劇等。

BLACKPINK、Running Man齊登場

Disney+串流服務目前已在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上架，並即將於11月內於韓國、台灣和香港推出。為了照顧亞太區本土觀眾的口味，新品牌Star除了集結迪士尼公司旗下包括Disney Television Studios、FX、二十世紀影業、20th Television 、Touchstone等的娛樂作品，將加入亞太地區知名創作者的原創作品，還有來自日本、南韓、印尼、大中華區和澳洲等多個市場的綜藝節目、紀錄片和動畫，包括《BLACKPINK: The Movie》、由丁海寅和 BLACKPINK金智秀主演的《雪降花》(Snowdrop)、由金鍾國、哈哈、池錫辰3人領軍的《Running Man向前衝》，姜丹尼爾主演的《我們的新紮學堂 》等，華語作品則有周迅、桂綸鎂、陳柏霖等主演的劇集，以及內地劇集《慶餘年2》等。

亞太區「迪士尼創意體驗之旅」企劃

此外，迪士尼將啟動亞太區「創意體驗之旅」企劃，讓亞太地區數百名頂尖創作者與迪士尼旗下的世界級電影製片人和創作者匯聚在一起。透過大師班、現場座談會和各種交流活動，迪士尼將邀請亞太地區最優秀的創作者與公司旗下各大品牌及電影工作室的高級管理層和創意人員們進行會面與交流。