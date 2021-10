Disney+11月登陸香港 $73/月可支援7個帳號

Disney+將於下月16日登陸香港,首日將有1200部電影及萬多部劇集上線,當中包括《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《黑寡婦》(Black Widow),原創劇集電視劇《WandaVision》、《洛基》(Loki)、《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and The Winter Soldier)等。

收費方面,Disney+月費為$73 ,年費是$738,提供 4K 及同時支援 4 個裝置(電腦、電視、智能手機、電腦和遊戲機),可開7 個帳號及可下載最多 10 部裝置任意觀看,每位使用者可自行設定用戶介面。

為配合香港區服務,Disney+的配音和字幕將增至28種語言,包括粵語、普通話等;介面亦會升級可選繁體中文,並且香港Disney+將會上映港產片,當中包括:《一秒拳王》、《點五步》、《西游·降魔篇》、及《乜代宗師》等。