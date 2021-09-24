Disney+11月登陸香港 $73/月可支援7個帳號

Disney+將於下月16日登陸香港，首日將有1200部電影及萬多部劇集上線，當中包括《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《黑寡婦》（Black Widow），原創劇集電視劇《WandaVision》、《洛基》（Loki）、《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）等。

收費方面，Disney+月費為$73 ，年費是$738，提供 4K 及同時支援 4 個裝置（電腦、電視、智能手機、電腦和遊戲機），可開7 個帳號及可下載最多 10 部裝置任意觀看，每位使用者可自行設定用戶介面。

為配合香港區服務，Disney+的配音和字幕將增至28種語言，包括粵語、普通話等；介面亦會升級可選繁體中文，並且香港Disney+將會上映港產片，當中包括：《一秒拳王》、《點五步》、《西游·降魔篇》、及《乜代宗師》等。