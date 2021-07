DSE放榜|Ian、Anson Lo、Edan為考生打氣 許廷鏗:天氣再壞也不是世界末日

中學文憑試(DSE)今日放榜, MIRROR成員Edan(呂爵安)、Ian(陳卓賢)、Anson Lo(盧瀚霆)、Stanley(邱士縉)、Tiger(邱傲然)、許廷鏗等藝人都在社交平台出po為應屆考生打氣。

其中Edan、Ian和Anson Lo先後在凌晨出po,向來鬼馬的Edan就上載一張身穿《膠戰》T-Shirt配以「爆炸頭」,在凌晨留言:「祝願所有DSE考生拎到理想嘅成績!」相信也能令考生輕鬆一笑。近日人氣爆燈的「教主」Anson Lo則在IG story留言:「各位DSE考生,奸爸爺(爹爹),All the best to you all」,Ian在IG story留言:「各位DSE考生Take some good rest, All the best tmr。」Stanley留言:「DSE同學仔,加油,記住,你哋已經好叻架啦。」而Tiger則透過「鼓舞企劃」送上「放榜應援MV」,並留言:「我相信只要用心作做好一件事,總會有人睇到,各位DSE同學,只要堅持,你哋都會搵到自己嘅方向。」MIRROR的官方社交平台亦在限時動態留言,以《One And All》的歌詞勉勵考生,「如不安伴你經過,便能硬朗;各位DSE考生加油。」

許廷鏗則在今早以「放榜日」為題留言:「陰晴不定的一日,有些考生可能會放下心頭大石,有些考生可能會有巨大無力感;結果也許會不似預期,嘗試別為失敗找理由,更應該為成功找辦法;過去日子中的艱辛,造就今天無愧於心;天氣再壞,也不是世界末日;好好調整呼吸,然後仰首向前;無懼雨水沾濕兩眼。」