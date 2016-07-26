DSE放榜｜Ian、Anson Lo、Edan為考生打氣 許廷鏗：天氣再壞也不是世界末日

中學文憑試(DSE)今日放榜， MIRROR成員Edan(呂爵安)、Ian(陳卓賢)、Anson Lo(盧瀚霆)、Stanley(邱士縉)、Tiger(邱傲然)、許廷鏗等藝人都在社交平台出po為應屆考生打氣。

其中Edan、Ian和Anson Lo先後在凌晨出po，向來鬼馬的Edan就上載一張身穿《膠戰》T-Shirt配以「爆炸頭」，在凌晨留言：「祝願所有DSE考生拎到理想嘅成績！」相信也能令考生輕鬆一笑。近日人氣爆燈的「教主」Anson Lo則在IG story留言：「各位DSE考生，奸爸爺(爹爹)，All the best to you all」，Ian在IG story留言：「各位DSE考生Take some good rest, All the best tmr。」Stanley留言：「DSE同學仔，加油，記住，你哋已經好叻架啦。」而Tiger則透過「鼓舞企劃」送上「放榜應援MV」，並留言：「我相信只要用心作做好一件事，總會有人睇到，各位DSE同學，只要堅持，你哋都會搵到自己嘅方向。」MIRROR的官方社交平台亦在限時動態留言，以《One And All》的歌詞勉勵考生，「如不安伴你經過，便能硬朗；各位DSE考生加油。」

許廷鏗則在今早以「放榜日」為題留言：「陰晴不定的一日，有些考生可能會放下心頭大石，有些考生可能會有巨大無力感；結果也許會不似預期，嘗試別為失敗找理由，更應該為成功找辦法；過去日子中的艱辛，造就今天無愧於心；天氣再壞，也不是世界末日；好好調整呼吸，然後仰首向前；無懼雨水沾濕兩眼。」