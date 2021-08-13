Duran Duran與名古居女子PUNK樂隊合唱 MV大玩美日風動畫

英國殿堂級樂隊Duran Duran將於10月推出第15張專輯《FUTURE PAST》，為慶祝出道40周年，Duran Duran找來不同音樂人合作，繼早前有Blur吉他手Graham Coxon助陣的《Invisible》後，今天推出的全新單曲《MORE JOY》更與日本名古屋女子樂隊CHAI合作，新歌除了注入CHAI的 J-pop Disco及Punk的元素，還特地炮製混合美日動畫風格的MV，為樂迷帶來滿載驚喜的視聽享受。新歌MV講述一名不覊的「爆裂火龍」和可愛小天使在日本乘搭新幹線的奇幻之旅，畫面極盡天馬行空，Duran Duran與CHAI亦被動畫化並同台演出，同時亦見富士山、晴空塔等標誌性風景。

兩個不同年代的單位合作，可見 Duran Duran 對新一代音樂人的了解與眼光獨到，主音Simon Le Bon形容，「CHAI的活力和樂趣應該會炸掉我們的耳朵吧！我們很高興她們為這首歌撒下粉紅螢光魔幻的星塵！」CHAI則表示懷著滿心歡欣跟Duran Duran合作，「新歌充滿活力、搖滾，很酷和很好玩，在他們的搖滾樂當中加入了我們的聲線，令它變得更 MORE JOY！」