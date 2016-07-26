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Edan推Stanley落水 盼爵屎和平共處
1 小時前
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Edan推Stanley落水 盼爵屎和平共處

MIRROR今日出席電訊宣傳活動，呂爵安(Edan)、王智德(Alton)及Stanley(邱士縉)一齊拍攝劇集《i.SWIM》，三人表示近日要拍攝落水戲，感到非常寒冷。Alton說︰「真係好大風！上水落水真係來回地獄又折返人間，一上水再吹到風，真係有作嘔、抽筋，好彩頂得住！」Stanley投訴當日被Edan等人推落水，但成個拍攝過程是開心。對於有fans為Stanley在旺角一外牆買下廣告位置，但他的樣子遭人破壞，Stanley感慨未有時間去打卡，但兩個月後才有這些創意也算不錯，非常感謝fans的安排。

提到Edan的fans出現內訌，他表示事情發生了一段時間︰「可能佢哋有啲意見不合，希望佢哋可以和睦共處，互相尊重，做個有禮貌嘅fans，我見佢哋喺我出po之後就好咗嘅。」

 

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Edan希望fans可以和平共處，互相尊重。(林俊源攝)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/edan推stanley落水-盼爵屎和平共處-293024
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