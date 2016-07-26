Edan新歌《My Apple Pie》 請來星二代林愷鈴作伴

MIRROR成員新歌陸續來，繼Anson Lo(盧瀚霆)推出跳唱快歌《Megahit》之後，明天有Edan(呂爵安)接力，昨晚Edan在社交平台公布將推出今年第三首個人單曲《My Apple Pie》，宣傳介紹寫道，「全程力撐My apple pie跟他怎可硬拼，小諧星sweet爆情歌」，相信從兩款宣傳照所見，Edan似乎已找到個伴，MV女主角是有「最美星二代」之稱的龔慈恩女兒林愷鈴(Ashley)，其中一張宣傳照Ashley依偎著Edan的肩膊，非常sweet。

Wyman包辦3首單曲歌詞

官方宣傳雖沒有公布《My Apple Pie》的創作班底，但已確定黃偉文(Wyman)包辦Edan今年3首單曲歌詞。昨晚Wyman在IG發文，他透露原本的歌名是「À La Mode」(法式雪糕甜品，可配蘋果批)，因為這才是他真正想寫的概念，至於何解最終變成《My Apple Pie》就留待日後揭曉。新歌MV方面，繼《E先生連環不幸事件》和《小諧星》後，繼續由Sheng Wong和Maggie團隊負責。新歌將於明天中午派台，MV上架日期則仍待公布。

「M」系歌名小巧合

Wyman又分享今年為3位MIRROR成員姜濤、Anson Lo和Edan寫詞的巧合，「總之呢，好似命運安排咁，分別同三位Mirror 成員寫嘅歌，somehow最後出街都變成M字頭：姜濤Master Class (我當時提供嘅另一歌名選擇叫「大師班」)，盧瀚霆Megahit(本來有考慮過叫「乒鈴嘭唥」)；呂爵安My Apple Pie(Working title 「 À La Mode 」)，好似上天無端端同我開咗個新系列咁，如果以後仲有機會寫其他Mirror 成員，我係咪應該每人一首M字頭嘅英文歌名哈哈哈？」不知鏡粉最想Wyman下次為哪位成員操刀填詞呢？

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