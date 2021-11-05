Edan曬與中學師妹合照 MK安唔止係男神風頭躉仲係「小紅帽」

MIRROR成軍3周年，上周四(3日)在慶祝Party的回顧展覧中，各成員展示學生照，成為鏡粉們的熱話。昨晚，Edan(呂爵安)在社交平台以「中學MK安出沒注意」為題，大曬中學時期被集郵的照片，懂彈鋼琴、拉小提琴兼且學業成績優異的Edan，曾獲得校內模特兒比賽的「最佳男模」獎，理所當然是校內的風頭躉，他自爆有男神安之稱，而且仲係「小紅帽」，這個可愛稱號原來源自他中學參加講故事比賽，一次慘痛但又幾好笑的經歷。

E先生慘變「小紅帽」

Edan表示，因為Mirror生日party要交中學相，搜尋多張昔日的舊照，他寫道：「嘩，係青春啊！想當年，哥中學都是一個風頭躉！稱號多不勝數，包括男神安，小紅帽(資深爵屎應該明白這個名字的由來)，爵爺(自稱)，洗讚小安安(亂up)等等。」他表示，每逢佳節(即是學校活動)，都會有師妹(大量)找哥合照，想到這，真的不禁要唱一句：那些年錯過的大雨」。

其中最令人關注是「小紅帽」的稱號， 當然有典故，話說Edan在一次大學的聚餐講座中，分享自己在大學3年級參加《全民造星》抉擇。他表示，自小已經熱愛表演，早在幼稚園時期已經做主持，小學已經參加朗誦比賽(有爆笑朗誦片為證)、話劇比賽， 中學亦有參加唱歌比賽、講故事比賽等。至於「小紅帽」的典故，原來他在讀中二時曾參加講故事比賽，向來多多鬼主意的他，改編了「小紅帽」的童話故事，他說「從前有個小紅帽，佢哥哥叫戴綠帽，佢嫲嫲叫小老母……」從此Edan就被禁止參加校內的講故事比賽，真係慘豬豬。

懷念讀中學的日子

曬完男神被集郵的相，他認真地提醒大家珍惜讀中學的日子，他留言，「Anyways~中學生涯絕對係人生中其中一段最開心嘅時光，成日都好想讀多次中學，好想試一次唔係成日打機唔係日日喺到hea嘅中學生活(雖然而家都仲成日扮中學生)，所以如果你仲讀緊中學，記得好好珍惜啦」最後，他不忘補充，「為保護同學仔所以幫佢哋打咗格仔，不過好似打得有啲衰，希望同學仔唔好介意。」

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