Edan Anson Lo 咀咀回饋觀眾 望《大叔的愛》 拍電影版

黃德斌、簡慕華、MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)、Edan(呂爵安)及Stanley(邱士縉)等，前晚出席《大叔的愛》記者會。《大叔的愛》今晚播出大結局，問Anson Lo與Edan大結局收視若破雙位數，會否咀咀回饋觀眾，Edan表示︰「3位數乜都做㖭呀！」



MIRROR 3位成員，私底有討論劇情，雖然外界覺得他們的拍拖戲做得好，但是他們覺得打冷震，並稱每次工作都會檢討有甚麼地方可以進步，又多謝觀眾有收看。Edan說：「唔敢講自己演得很好，作為新人希望可以有多啲空間進步成長。」Anson Lo說：「大結局有一場戲感情發揮比較激烈，自己都好期待。」3位好期待《大叔的愛》，可以有續集或電影版。



簡慕華多謝黃德斌帶挈

黃德斌、簡慕華憑《大叔的愛》人氣急升，二人在片中以和平方式結束廿年夫妻關係，他們表示：「現實中都認咗廿年。」問到若開續集或電影，簡慕華會否考慮爭回老公，她說：「戲中講到我同Stanley展開新感情喎！」簡慕華稱，多謝德斌帶挈，令她可以參與今次演出。



黃德斌被問到會否追回「田田」Edan，他說：「開拍電影版再算啦。(有否多了Hehe粉絲？)唔太清楚，不過的確多咗唔同年齡層嘅觀眾。」黃德斌稱《大叔的愛》拍攝時間很緊迫，今次成功全賴監製及整個團隊。