Edgar Wright新片《The Sparks Brothers》票房慘淡

由曾拍《笑死人空間》、《爆辣刑警》的英國導演Edgar Wright，執導的搖滾傳記電影《The Sparks Brothers》，於Sundance Film Festival試片期間，已被一眾影評人彈得體無完膚，更於影評網站爛番茄(Rotten To matoes)獲得96%劣評，上周父親節電影在北美共534間影院上映，票房只得26.5萬美元(約206萬港元)，平均每間戲院票房收入489美元(約4,000港元)。

《The Sparks Brothers》講述由Ron及Russell Mael兄弟，如何在六十年代組成Sparks，用風格前衛迷幻的音樂，光怪陸離的歌詞來影響後輩，如在電影中出現受訪的Beck、Flea、演員Jack Antonoff及作家Neil Gaiman等人。於七十年代赴英發展的Sparks，曾邀請Queen的結他手Brian May加入Sparks，可惜被對方拒絕。Sparks多年來在樂壇孜孜不倦發表專輯，然而電影被批拍攝手法平庸冇趣，未能為Sparks歌功頌德。