ERROR內訌｜193嫌隊友「唔識服裝」 阿Dee長文照撐：舊事舊屎沖走咗！

ERROR成員193(郭嘉駿)，開設的網店被客人投訴發貨遲要求退款，因遲遲未有回覆，客人將事件放上討論區。事後193亦退款給該名買家，但回覆態度極不客氣，留言「係咪唔識中文？」「文盲？」等惹來網民強烈反應，193的IG帳戶短短幾日流失逾一萬粉絲。

事件持續燃燒，有網民翻出193以往在TG群組「193Club」的發言，他曾爆有ERROR成員唔識時裝但又想話事：「今次(團tee)呢件唔係我設計嘅，係某成員設計，設計我完全唔知情，有人好想話事，咁我無理由搶嘢嚟做。所以大家知道設計同埋sizing方面係由一個唔識服裝嘅人話事，不過無乜所謂嘅，因為無論製成品係點，大家都係會課金。」雖然193未有點名，但粉絲認為矛頭直指阿Dee。

不過阿Dee昨日(3日)就於IG限時動態大方回應，承認當時自己比較獨裁心急，並拒絕ERROR被分化：「舊時舊事舊屎沖走咗喇，戥我唔抵嘅人多謝先，因為我覺得你哋真心關心我當時感受，所以我感受到濃濃嘅愛意；不過如果時光倒流我會俾返3爺做返設計，嗰時我份人係比較獨裁、心急，成日自己做Planning，單方面想為ERROR做啲事，而忽略咗隊友嘅想法，所以我都上吃一課成長了。」

阿Dee又力撐兄弟：「重點：想借舊屎嚟搞分化嘅朋友，麻煩你哋慳返啖氣，四為一體、四位一體，一世人兩兄弟有你有我，我哋四個都知唔係口號，未來我哋只會更團結、把握機會做更多好作品娛樂大家。」

而ERROR隊長肥仔(梁業)亦有轉發力撐隊友：「過去咗嘅嘢就由佢過去，四歸一超於一切領域，相信我哋會越做越好！」保錡則轉發四人合照寫道：「四位一體」「一世人兩兄弟有你有我，唔洗講咁多！」