ERROR 笑言對付MIRROR 要出茅招 爆肥仔以沙律配汽水減肥

MIRROR 與ERROR今日合體出席活動，現場人山人海，商場逼滿逾五千人，對於大批「鏡粉」和「404」到場支持， ERROR表示多謝粉絲通宵守候，還笑言:「都是托MIRROR鴻福，自已fans 得幾行櫈就坐滿。」

問到奧運節目，兩個電視台互相對撼，有冇信心？ ERROR 坦言: 「做好自己，自然多人睇，畢竟他們是第一次接觸奧運節目，會全力以赴。」更表示希望可以撈晒ViuTv全台體育節目。

ViuTv即將播放新一季人氣節目《水著考有feel 》，到時MIRROR 與ERROR 有機會以水着對戰，問到會否刻意減肥操肌，保錡及193笑指： 「我地冇肌肉，到時要加背心，痴乳貼，12人對4人，根本體力不支，所以一定要出茅招。」講到減肥之道，他們更大爆肥仔食沙律但配汽水做減肥餐。

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