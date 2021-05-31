(G)I-DLE涉校園欺凌成員徐穗珍退團

韓國女團(G)I-DLE的23歲成員徐穗珍，今年2月被舊同姐姐指控她在學時不但愛食煙、飲酒、講粗口，更曾與不良份子為伍，周圍欺凌同學，其妹妹就曾經被穗珍欺凌。消息一出即掀起韓國娛樂圈「校園欺凌潮」，多位藝人被指控曾是校園施暴者。而童星出身的徐信愛，曾經是穗珍的同學，當穗珍被指涉校園欺凌時，徐信愛曾經補刀稱，穗珍在學時經常聯群結黨騷擾她。

事件擾攘多月，曾有(G)I-DLE的樂迷在事件發生後，要求穗珍退團，呼籲勿阻礙女團續後的發展，更曾走到她們所屬的經理人公司CUBE娛樂請願，要求立即開除穗珍。昨晚CUBE娛樂宣布，徐穗珍確定退團的消息，聲明如下：「本公司就徐穗珍有關的爭議，而讓大家樂迷擔心，公司感到非常抱歉。從今天起宣佈了徐穗珍退團。今後 (G)I-DLE將以5人形式進行活動，並展現更成熟的音樂與表演，公司也會盡最大的努力，一如往常的支持她們。」

穗珍退團的消息，震驚樂迷，因事件延燒近半年，CUBE娛樂此刻才宣布「穗珍退團」，樂迷意為待事件沉寂一段時間，穗珍會歸隊活動，結果卻是退團的消息。