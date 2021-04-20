(G)I-DLE隊長田小娟終於單飛

韓國女團(G)I-DLE，因為成員穗珍捲入校園霸凌事件，引致團隊不能在今夏回歸，成員只好個別獨立發展。當中薇娟去了主持電台節目，台灣籍成員舒華回台出席綜藝節目《綜藝玩很大》，中國籍成員雨琦上月推出中英雙語專輯《A Page》。(G)I-DLE隊長兼團魂田小娟，昨日公布下月5日發行第一張個人迷你專輯《Windy》。

能rap、能作的田小娟，一直是(G)I-DLE的頂樑柱、主心骨，過去的大熱歌曲《DumDi DumDi》、《Latata》、《火花》及《Lion》等，都是她負責作曲，完全展現出眾音樂才華。新專輯5首歌曲包括《Beam Beam》、《Weather》、《Quit》、《Psyco》，以及創作歌手BIBI和rapper李英智(音繹) 伴唱的《Is this bad b****** number？》等，詞曲創作全由田小娟負責，音樂才華冠絕一眾K-Pop女團成員。而剩下的泰國籍成員Minnie，相信不久將來亦有新歌面世。