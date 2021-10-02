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Gigi首拍劇未知有否親熱戲
4 小時前
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炎明熹姚焯菲
Gigi首拍劇未知有否親熱戲

 「聲夢」學員炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)及冼靖峰(Archie)等，昨日一身學生打扮，出席青春歌舞劇《青春本我》的開鏡活動。Gigi指新劇有喊戲，至於有否感情戲，她就大賣關子，要Chantel代答，指她們年紀尚小，應沒有親熱情節。
 

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Gigi早前接受訪問，獲Do姐大讚聰明，她就讚Do姐非常友善好人。
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Archie稱有幫Yumi數NG次數。

感情要好的Gigi與Chantel，被問到新劇有沒有談情戲，Chantel說：「大家年紀仲細，應該唔會有啦。至於角色性格，編劇貼近現實嘅我哋去寫。」Gigi則笑稱希望與Chantel有感情戲。談到首次拍劇感受，Gigi說：「知道要拍喊戲，相信拍時導演會協助入戲。」對於大家指她跟《魷魚遊戲》中的「木頭人」撞樣，Gigi解釋：「覺得髮型齊蔭同眼晴似，其實之前俾人話過似《櫻桃小丸子》嘅野口同學，相信都係髮型關係。」

Yumi被爆拍劇不停NG

童星出身的Yumi，被Archie大爆拍戲時狂NG，她說︰「可能啱啱開始，唔係好慣個環境，習慣咗會好啲。因為我太專注，冇數過有幾多次NG。」她相信會愈拍愈好，不用頻頻食NG。

Gigi首拍劇未知有否親熱戲

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/gigi首拍劇未知有否親熱戲-287177
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