Gin Lee同張學友合唱 全靠Eric Kwok老婆一個夢

李幸倪(Gin Lee)一向視歌神「張學友」為偶像，全家也是學友的fans，而學友早前為《勁歌金曲》拍下短片，大讚Gin的唱歌基本功很好，很用心的歌手。原本二人只是隔空交流，沒料到近日他們一同走進錄音室，Gin在社交平台上載與學友的合照，並留言說︰「想不到在自己的歌唱生涯中會有與他合唱的一天。」 Gin說︰「在我心目中，他的歌藝與堅持是專業的標準，亦是我學習的榜樣。這次的合作實在太奇妙，迫不及待想和你們分享更多的故事，希望你們喜歡這首歌。#日出時讓街燈安睡#我與神最近距離的一次#歌神#張學友」

今次同張生嘅合作非常奇妙，似係冥冥中嘅安排咁。首先多謝Eric(郭偉亮)寫咗首歌畀我，我喺屋企練歌時，總係覺得呢首歌應該要有個合唱版。機緣巧合，有日Eric嘅太太Grace(葉佩雯)夢到我同學友哥合唱，Eric就索性問Duncan不如試下搵學友哥，結果學友哥聽完個demo好鍾意，亦對 林若寧 份詞好有感覺，最後應承今次嘅合唱。」

Gin直言今次機會「真係too good to be true」，她說︰「知道呢個消息到錄完呢首歌，我都唔敢同人講，實在太似一個夢了！Yeah！終於推出喇！恭喜我願望成真，多謝以上幾位促成今次嘅合作。希望你哋可以透過呢首歌得到一啲力量。你哋一定會loop爆首歌嘅係咪？」負責撮合今次合作的Eric Kwok說︰「我係喺呢個世界上第一個loop爆呢隻歌嘅人，到而家仲loop爆緊！呢這歌好㩒loop。」