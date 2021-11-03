Gin Lee為演唱會斷食瘦身 為缺席叱咤記者會安慰P1X3L三子

李幸倪(Gin Lee)和陳卓賢(Ian)及柳應廷(Jer)兩度合作拍廣告，3人今日出席宣傳活動，Gin Lee大讚兩子非常鬼馬，合作非常愉快，「我好鍾意Jer和Ian的歌聲，好好聽，希望有機會在音樂上合作。」

演唱會與歌迷聚舊

Gin Lee將於12月17日在會展Hall 5G舉行《GIN LEE ”YOURS FAITHFULLY” LIVE演唱會》，她表示最頭痛是揀歌，由於這是繼2018年後首次開騷與歌迷近距離接觸，她相信有不少忠粉會購票入場，「我會揀多啲Side Track，歌迷好鍾意但我又較少公開演唱的歌。」她表示現正積極備戰，排舞演唱新歌《IDK》，由於歌衫可能較性感，所以要進行斷食keep fit，務求以最佳狀態表演。

Gin Lee讚師弟PIX3L努力

另外，昨日舉行的叱咤頒獎禮記者會，Gin Lee、AGA(江海迦)和新晉男團P1X3L均缺席，Gin Lee表示現忙於為演唱會排練，公司當日安排了其他工作，所以未能到場。至於今年出道的師弟PIX3L，因未能出席大感不是味兒，猶如被取消資格，3子分別在IG的限時動態透露心聲，Gin表示有留意3子的IG，「唔知實際發生甚麼事，知道今年他們好努力，好乖又有禮貌，佢哋年紀較少，想跟他們傾吓計。」

相關新新：