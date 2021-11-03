Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
Gin Lee為演唱會斷食瘦身 為缺席叱咤記者會安慰P1X3L三子
1 小時前
#Hashtags
GinLee李幸倪柳應廷陳卓賢IanchanJerlau叱吒頒獎禮
Gin Lee為演唱會斷食瘦身 為缺席叱咤記者會安慰P1X3L三子
news-images
為保美好身段穿性感舞衣，Gin現正進行斷食。

李幸倪(Gin Lee)和陳卓賢(Ian)及柳應廷(Jer)兩度合作拍廣告，3人今日出席宣傳活動，Gin Lee大讚兩子非常鬼馬，合作非常愉快，「我好鍾意Jer和Ian的歌聲，好好聽，希望有機會在音樂上合作。」

news-images
Gin Lee對Jer和Ian讚不絕口。

演唱會與歌迷聚舊

Gin Lee將於12月17日在會展Hall 5G舉行《GIN LEE ”YOURS FAITHFULLY” LIVE演唱會》，她表示最頭痛是揀歌，由於這是繼2018年後首次開騷與歌迷近距離接觸，她相信有不少忠粉會購票入場，「我會揀多啲Side Track，歌迷好鍾意但我又較少公開演唱的歌。」她表示現正積極備戰，排舞演唱新歌《IDK》，由於歌衫可能較性感，所以要進行斷食keep fit，務求以最佳狀態表演。

news-images
Gin Lee表示演唱會將選唱較多side track。

Gin Lee讚師弟PIX3L努力

另外，昨日舉行的叱咤頒獎禮記者會，Gin Lee、AGA(江海迦)和新晉男團P1X3L均缺席，Gin Lee表示現忙於為演唱會排練，公司當日安排了其他工作，所以未能到場。至於今年出道的師弟PIX3L，因未能出席大感不是味兒，猶如被取消資格，3子分別在IG的限時動態透露心聲，Gin表示有留意3子的IG，「唔知實際發生甚麼事，知道今年他們好努力，好乖又有禮貌，佢哋年紀較少，想跟他們傾吓計。」

相關新新：

叱咤記者會失踪 P1X3L：連入場券也無？我哋都想被認可

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/gin-lee為演唱會斷食瘦身-為缺席叱吒記者會安慰p1x3l三子-292293
#Hashtags
GinLee李幸倪柳應廷陳卓賢IanchanJerlau叱吒頒獎禮
Am730

洪嘉豪Jude爭住寫歌俾衛蘭

張敬軒扮謝天華 15場跨年演唱會即日售馨

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
洪嘉豪Jude爭住寫歌俾衛蘭
Am730
Am730
張敬軒扮謝天華 15場跨年演唱會即日售馨
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多