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Global Citizen Live｜BTS 珍妮花呼籲關注氣候肺炎問題
2 小時前
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Global Citizen Live｜BTS 珍妮花呼籲關注氣候肺炎問題
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上周到美國出席聯合國大會的BTS，回國即參與演出。

紐約、巴黎、首爾等地方舉行的「Global Citizen Live」演唱會正式展開，參與歌手包括韓國天團BTS、珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)、Ed Sheeran、Coldplay等，演出目的是呼籲大家關注發展中國家的飢荒危機、氣候污染及新冠肺炎疫苗分配問題。身在首爾的BTS為當地長達24小時的活動揭開序幕，他們唱出《Permission to Dance》，還做出快樂與和平手勢。紐約方面就有珍妮花、Coldplay助陣，倫敦有久違了的澳洲天后Kylie Minogue，英國歌手Ed Sheeran身在巴黎演出。

亨利王子無人理

脫離英國皇室的亨利王子與太太梅根現身紐約中央公園，亨利王子向台下觀眾問到：「大家準備好終結疫情未？」觀眾反應冷淡，令亨利頗為尷尬。梅根繼續說出疫情問題時，觀眾才發出歡呼聲，證明梅根仍得到美國人支持。

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珍妮花負責紐約演出。
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亨利王子不受美國人歡迎。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/global-citizen-live｜bts-珍妮花呼籲關注氣候肺炎問題-286284
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