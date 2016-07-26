Global Citizen Live｜BTS 珍妮花呼籲關注氣候肺炎問題

紐約、巴黎、首爾等地方舉行的「Global Citizen Live」演唱會正式展開，參與歌手包括韓國天團BTS、珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)、Ed Sheeran、Coldplay等，演出目的是呼籲大家關注發展中國家的飢荒危機、氣候污染及新冠肺炎疫苗分配問題。身在首爾的BTS為當地長達24小時的活動揭開序幕，他們唱出《Permission to Dance》，還做出快樂與和平手勢。紐約方面就有珍妮花、Coldplay助陣，倫敦有久違了的澳洲天后Kylie Minogue，英國歌手Ed Sheeran身在巴黎演出。

亨利王子無人理

脫離英國皇室的亨利王子與太太梅根現身紐約中央公園，亨利王子向台下觀眾問到：「大家準備好終結疫情未？」觀眾反應冷淡，令亨利頗為尷尬。梅根繼續說出疫情問題時，觀眾才發出歡呼聲，證明梅根仍得到美國人支持。

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