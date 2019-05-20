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Gwen公開婚紗相證已婚
23 分前
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Gwen公開婚紗相證已婚
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51歲樂壇天后Gwen Stefani傳出上周六與45歲鄉謠天王Blake Shelton秘婚，婚禮在Blake位於奧克拉荷馬州的自購牧場舉行，美媒更影到牧場內的教堂相片。昨日，Gwen上載婚紗相於證實已婚，並留言：「2021年7月3日夢想成真。我愛你，Blake Shelton。」穿上型格婚紗配上白色長boot的她，還分享與老公在5層高結婚蛋糕前的親熱照。據網站People報道，Gwen與Blake的婚禮，除了親友出席之外，還有選秀節目《完美Sing戰》(Voice)的拍檔、樂隊Maroon 5主音Adam Levine。

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Blake 7卡鑽戒求婚

Gwen與Blake於2015年一齊為《完美Sing戰》擔任評判，之後發展成情侶。今年已有傳媒影到Gwen右手戴上鑽戒，並傳她已婚。據聞Blake早已買了一隻7卡鑽戒向Gwen求婚，女方點頭答應嫁給曾當選2017年《People》雜誌的全球最性感男士Blake。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/gwen公開婚紗相證已婚-274705
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