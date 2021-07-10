Ian與阿冰拍微電影落下男兒淚 花姐化身「三哥」姐姐零違和(有片)

人氣男團MIRROR成員廣告密密拍，陳卓賢Ian早前夥拍「小薯茄」的阿冰為譚仔三哥拍「記憶嘅味道 一直喺度」微電影廣告，其中經理人花姐(黃慧君)驚喜現壓軸登場，客串演譚仔三哥姐姐，以一口半鹹淡的廣東話演繹「姐姐話」還親自遞上米線服侍Ian，喜感爆燈！

微電影故事講述Ian與阿冰從校園時期相戀、分手，兩人穿起中學校服完全沒有遺和感。及後Ian往外國留學，畢業後回港與阿冰重遇，一幕幕情節於譚仔三哥內上演，勾起Ian不同時期的回憶，從而帶出「記憶嘅味道 一直喺度」的信息。阿冰跟男神Ian合演情侶，問她可擔心「Hellosss」(Ian粉絲暱稱)呷醋？她笑言：「幸好故事背景是puppy love，故此與Ian不算有太親密的互動。」

其中一場鬧分手的情節，Ian先抑制壓情緒，趁吃著大辣湯底米線發洩出來，紅著眼地流下男兒淚，獲工作人員大讚專業與投入。至於演三哥「Kai心姐姐」的花姐，不論在鏡頭前後均一直說著「姐姐話」，鬧出不少笑話，花姐更笑言入戲太深：「一直到拍攝結束後仍戒不掉『姐姐話』。」

Ian與阿冰均認為角色能引發香港人的共鳴：「很多人都在譚仔三哥內留下不同的回憶，從學生時期至踏入社會、從不能吃辣到成為中辣甚至大辣的常客。正如片中提及『有時我哋最掛住嘅，唔單止係單純嘅味道，更加係味道背後嘅回憶。』」Ian更表示，「如果離開香港一段較長的時間，返港後要去譚仔三哥吃一碗米線，那份熟悉的味道令我非常懷念。」