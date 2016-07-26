IG追蹤急升7.8萬 何詩蓓成「圈粉」機器

香港奧運遊泳代表何詩蓓(Siobhan Haughey)，昨日勇奪女子200米自由泳銀牌，全城市民歡呼！多位藝人均有在網上發文祝賀Siobhan，而Siobhan的IG follow人數，亦因此急速上升，成為新一代飛魚女神。

香港泳賽歷史上首位晉身奧運游泳決賽的「女飛魚」Siobhan，不但樣子甜美，更是新一代「粉絲收割機」，昨日包括鄭裕玲、何超儀、何超蓮、盧覓雪、JW、陸浩明、麥秋成、楊詩敏、柳俊江、盧巧音、郭可盈、張繼聰及謝安琪等，均在網上發文，祝賀Siobhan贏得銀牌。而她的IG由前日的3萬多人追蹤，她獲獎後追蹤人數1小時內升至7萬多人(到昨晚9時截稿，已達11.3萬人)。

方力申哽咽︰游水真係好難

前飛魚王子方力申，更到現場直擊賽事兼賽後訪問，比賽後方力申不禁哽咽說︰「呢塊牌真係好難，游水真係好難！我仲有好多問題想問……但我未問完……遲啲再問……」方力申又眼紅紅說︰「何詩蓓作為一個土生土長香港人，喺香港訓練，大部分時間都喺香港，對我哋泳壇係一個好大鼓勵。喺香港讀書壓力好大，好多人中間會放棄，淨係游得好先會繼續……」

余德丞上載合照

港隊張家朗、Siobhan為香港奪得一金一銀，余德丞在社交平台分享與Siobhan的合照，原來余德丞於上屆奧運獲派到巴西採訪，並在賽後把握機會合照。他在網上寫道︰「LET'S GO #olympics #teamhk#今朝直播真係好感動#今屆無得去唯有PO返上屆#今晚仲有伍家朗#好消息停不了」