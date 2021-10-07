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J.Arie最愛七叔個蠢樣
25 分前
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寵物JArie雷琛瑜法國鬥犬
J.Arie最愛七叔個蠢樣
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法國鬥犬樣子笨笨。
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七叔是J.Arie第一隻養的寵物。

獨立歌手J.Arie(雷琛瑜)最近忙於為推出專輯「精神病系列」創作第三部《判官之印》宣傳。怎忙也好，J.Arie每天都會抽時間陪愛犬七叔，她直言最愛七叔樣子夠晒蠢。她更憶述一次自己疏忽大意，差點害死愛犬的經歷。撰文：畸豬

七叔是隻法國鬥犬女，今年4歲，性格很特別：「她很怪，不愛同類，卻特別鍾意人，尤其見到陌生人會好熱情，初頭十分鐘牠會飛撲到陌生人面前，又死纏不放，但十分鐘後，就會突然冷靜下來。如果發現對方準備離開，牠好像感覺到有離心，便會抓著對方不放，死纏難打。」

七叔夠懵

七叔見到同類會露一臉不爽：「七叔不只憎同類，仲同牠們打交。不過牠對住我或我的家人，就會擺出一副面懵懵樣子，很可愛，仲鍾意黐住我。」牠是J.Arie第一隻養的寵物。「養七叔主要是想培養自己的責任感，加上法國鬥犬品種的狗，樣子笨又蠢，我就是喜歡牠蠢樣。我欣賞七叔不會舔別的小狗和人的臉，亦不喜歡我錫牠，每次錫牠都會擰轉面。」

驚到發軟

J.Arie笑言每天與七叔一起，是最開心的日子：「我忙到幾夜都好，七叔都會陪住我，有時寫歌寫到天昏地暗，牠就會睡在我身旁，那種感覺好窩心。」講到難忘經歷，J.Arie話有次因自己疏忽而發生的，「我住的大廈升降機要住戶證感應才能開關門，有次我帶七叔出街，手拎住狗繩，我未入升降機，牠先入去，門就關上了，我見住升降機落了下層，我好驚，因為我手拎住狗繩卡住升降機外，好驚七叔被吊死。我即飛奔落下層，好彩我落到時升降機門未開，亦因七叔有20磅的關係，狗繩被扯斷才沒有發生悲劇。」她以驚心動魄來形容事件，這是她人生第一次驚到雙腳發軟。

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七叔不愛同類，又特別愛人。
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牠見到同類會打交。
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一副面懵懵的樣子。

J.Arie最愛七叔個蠢樣

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/j-arie最愛七叔個蠢樣-287871
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