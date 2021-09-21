Jennie為CHANEL擔任形象大使

地球最紅女團BLACKPINK，有傳當中3位成員將空降即將舉行的巴黎時裝周，包括剛出席完Met Gala的Rosé，會在Saint Laurent的發布會上現身。而「Dior全球形象代言人」Jisoo，會出現在品牌發布會上，履行代言職務。有「人間香奈兒」之稱的Jennie，昨日則在IG上載，當上CHANEL Coco Neige系列的代言人。



Coco Neige系列是CHANEL的首個戶外運動系列，專為滑雪、行山及雪地運動而設，對於成為Coco Neige的形象大使，Jennie說：「能夠加入Coco Neige系列就像做夢一樣。自己很喜歡冬季運動，愛在雪地上漫步，穿上服裝拍照時，讓我覺得『明天準備去滑雪。』」CHANEL為隆重其事，特別找來荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝今個系列，並於本月28日在chanel.com上公開整個系列。

Jennie為CHANEL擔任形象大使