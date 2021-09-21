Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
Jennie為CHANEL擔任形象大使
2 小時前
#Hashtags
JennieCHANEL
Jennie為CHANEL擔任形象大使
news-images

地球最紅女團BLACKPINK，有傳當中3位成員將空降即將舉行的巴黎時裝周，包括剛出席完Met Gala的Rosé，會在Saint Laurent的發布會上現身。而「Dior全球形象代言人」Jisoo，會出現在品牌發布會上，履行代言職務。有「人間香奈兒」之稱的Jennie，昨日則在IG上載，當上CHANEL Coco Neige系列的代言人。
 

Coco Neige系列是CHANEL的首個戶外運動系列，專為滑雪、行山及雪地運動而設，對於成為Coco Neige的形象大使，Jennie說：「能夠加入Coco Neige系列就像做夢一樣。自己很喜歡冬季運動，愛在雪地上漫步，穿上服裝拍照時，讓我覺得『明天準備去滑雪。』」CHANEL為隆重其事，特別找來荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝今個系列，並於本月28日在chanel.com上公開整個系列。

Jennie為CHANEL擔任形象大使 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/jennie為chanel擔任形象大使-286051
#Hashtags
JennieCHANEL
Am730

Anson Kong ╳ Lokman MIRROR正副隊長自求我道

Foxes疫情下受Velvet Underground啟發創作

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Anson Kong ╳ Lokman MIRROR正副隊長自求我道
Am730
Am730
Foxes疫情下受Velvet Underground啟發創作
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多