Jennie紅衣撈女打扮睇CHANEL show

地球最紅女團BLACKPINK的ace Jennie，今日於巴黎臨時大皇宮(Grand Palais Éphémère)出席CHANEL的時裝show，一身紅色「撈女打扮」的她，造型惹來爭議，網上對Jennie在騷上的穿搭反應兩極。反而不少人大讚她為CHANEL拍攝短片的造型。

Human CHANEL被質疑

Jennie與Lily-Rose Depp、Rebecca Dayan、Alma Jodorowsky、Quannah Chasinghorse-Potts，及荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh等，成為今季CHANEL代言人，更拍下短片於CHANEL騷的會場內播放。片中一身CHANEL招牌tweed look亮相的Jennie，完美消化「Human CHANEL」的美譽，性感之餘，還為這個經典造型，增添年輕高貴氣質。

曾說最憎紅色

身為全球代言人的Jennie，今早乘坐轎車抵達會場，身穿紅色tube top背心和迷你裙的她，自然成為眾人焦點，女星Kristen Stewart及Lily-Rose Depp都有主動找她合照，但網友吐糟Jennie一身紅衣打扮十分低俗，更有粉絲找到她曾在訪問中說過，最厭煩的顏色就是紅色，認為她是受到CHANEL藝術總監Virginie Viard建議今日的衣著，不好意思推卻所致。