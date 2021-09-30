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Jennie紅衣撈女打扮睇CHANEL show
46 分前
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Jennie紅衣撈女打扮睇CHANEL show
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Kristen Stewart 捉著Jennie合照。

地球最紅女團BLACKPINK的ace Jennie，今日於巴黎臨時大皇宮(Grand Palais Éphémère)出席CHANEL的時裝show，一身紅色「撈女打扮」的她，造型惹來爭議，網上對Jennie在騷上的穿搭反應兩極。反而不少人大讚她為CHANEL拍攝短片的造型。 

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網友吐糟Jennie的紅衣造型很Lo。
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網友截圖Jennie曾在多個訪問中說不愛紅色。

Human CHANEL被質疑

Jennie與Lily-Rose Depp、Rebecca Dayan、Alma Jodorowsky、Quannah Chasinghorse-Potts，及荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh等，成為今季CHANEL代言人，更拍下短片於CHANEL騷的會場內播放。片中一身CHANEL招牌tweed look亮相的Jennie，完美消化「Human CHANEL」的美譽，性感之餘，還為這個經典造型，增添年輕高貴氣質。

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Jennie與Lily-Rose Depp、Alma Jodorowsky、Quannah Chasinghorse-Potts，及荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh，成為今季CHANEL代言人。

曾說最憎紅色

身為全球代言人的Jennie，今早乘坐轎車抵達會場，身穿紅色tube top背心和迷你裙的她，自然成為眾人焦點，女星Kristen Stewart及Lily-Rose Depp都有主動找她合照，但網友吐糟Jennie一身紅衣打扮十分低俗，更有粉絲找到她曾在訪問中說過，最厭煩的顏色就是紅色，認為她是受到CHANEL藝術總監Virginie Viard建議今日的衣著，不好意思推卻所致。

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Jennie的tweed look勁型。
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這輯黑白照Jennie完美示範Human的功力。 CHANEL
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/jennie紅衣撈女打扮睇chanel-show-287489
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