Jeremy@MIRROR生日開Music live答謝粉絲 驚喜收演唱會造型蛋糕

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)於周三(8日)迎來26歲生日，其粉絲「Unicorn」已為偶像預備連串慶生活動，其代言的品牌亦在尖沙嘴柏麗大道的巴士站燈箱播放賀Jeremy生日的宣傳片。為了答謝Unicron和廣告商的精心預備的驚喜，Jeremy昨晚9時開生日live，他坦言，「今年跟去年生日有很大不同，feel到Unicorn的kingdom愈來愈壯大多，多了很多人開始認識和欣賞，不停努力令大家proud of自己係MIRROR fans，希望能做得更加好。」

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Jeremy在為時約1時的《Birthday Music Live (feat. ONEders)》中，唱出多首MIRROR隊友的單曲包括《DWBF》、《小諧星》《砂之器》《Dear My Friend》《不可愛教主》《黑之呼吸》等，另外還有陳凱詠的《隔離》、C AllStar的《留下來的人》、肥仔@ERROR的《Ladykilla》等，當然少不了他與細貓應智越聯合作曲的《夢言》。不少網民讚Jeremy唱live比以前大有進步，紛紛留言等他出solo作品。

在音樂會尾聲，ONEders突然捧出生日蛋糕，最驚喜是蛋糕是Jeremy在MIRROR演唱會舞台的型造和巨型咪高鋒，令Jeremy不斷問：「真係食得㗎？」蛋糕還附有遙控器，控制燈光，非常有心思。