Jeremy@MIRROR自認宅男 多謝fans為毛孩籌款

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)今日到尖沙咀出席活動，明天是他的26歲生日，到場支持Unicorn(其fans䁥稱)在場為他唱生日歌，令Jeremy大為感動。他表示明天會在工作中度過，笑言希望屆時可以收到蛋糕便會很滿足。

提到今年他的fans為其生日炮製不同憑援，Jeremy表示非常感動，他說︰「上年有fans買咗巴士燈箱已經好感動，今年多咗唔同廣告牌、慈善義賣，好開心，感覺多咗好多Unicorn支持我，希望大家可以將呢啲錢捐去做慈善。」他指fans特別將慈善義賣所得的6位數字善款捐去兩間毛孩機構，大讚有心思，多謝fans們也很愛毛孩。

他又透露昨日已秘密去相展、café打卡，他說︰「好多謝佢哋付出，我要做得更好去報答佢哋。」他透露MIRROR新的團歌現正準備中，生日希望疫情快點過去。問到有沒有打算拍拖，他表示自己很宅，一切隨緣，現階段只是做好工作，再問到擇偶條件，他第一個答案指要笑得靚，其次喜愛他領養的Nana，不抗拒圈中人，「遇到一個人已經好好，隨緣啦！」