JW變身米妮遊樂園 坤哥抽水認做Mickey 被網民圍插

現年31歲的王灝兒(JW) ,昨日約埋幾位好姊妹去主題樂園玩,4人都悉心打扮齊齊變身米妮。JW在社交網上載短片,片中她與幾位姊妹入園前,在車廂內自製米妮裙,在一條紅色蓬鬆短裙加工,剪紙貼上白色波點,並配上一身黑色衫褲及頭箍,還在口罩上加上黑色鼻,成功變身米妮。

4人在園内相當搶眼,更在城堡前影合照,JW都不禁讚自己:「為我哋嘅DIY米妮老鼠服裝感到驕傲。」同時她亦於社交網開心寫道:「You be my Mickey, and I'll be your Minnie!」而未有同行的男友則搞笑留言:「And you will be my Auntie.」JW秒覆「Hi uncleee」,二人隔空打情罵俏。而吳業坤就衝出來抽水留言謂:「OK」 JW無奈表示:「想點?」網民都紛紛留言話:「當JW係Chantel 」、「睇錯以為係Chantel」。