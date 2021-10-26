JW變身米妮遊樂園 坤哥抽水認做Mickey 被網民圍插

現年31歲的王灝兒(JW) ，昨日約埋幾位好姊妹去主題樂園玩，4人都悉心打扮齊齊變身米妮。JW在社交網上載短片，片中她與幾位姊妹入園前，在車廂內自製米妮裙，在一條紅色蓬鬆短裙加工，剪紙貼上白色波點，並配上一身黑色衫褲及頭箍，還在口罩上加上黑色鼻，成功變身米妮。

4人在園内相當搶眼，更在城堡前影合照，JW都不禁讚自己：「為我哋嘅DIY米妮老鼠服裝感到驕傲。」同時她亦於社交網開心寫道：「You be my Mickey, and I'll be your Minnie！」而未有同行的男友則搞笑留言：「And you will be my Auntie.」JW秒覆「Hi uncleee」，二人隔空打情罵俏。而吳業坤就衝出來抽水留言謂：「OK」 JW無奈表示：「想點？」網民都紛紛留言話：「當JW係Chantel 」、「睇錯以為係Chantel」。