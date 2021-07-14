K Pop大戰率先出歌 Somi：這次錄音不用捱罵

韓國8月K Pop大戰，最先出歌的是剛獲「最美K Pop女歌手」第6位的20歲混血兒Somi(全昭彌)，今日發布個人第三首單曲《DUMB DUMB》。她於早上11時舉行網上記者會，時隔一年再度回歸，Somi說：「過去一年我積極做準備，我想盡快上台表演。想到可以再次站在台上，已經非常興奮。」談到她把留了多年的黑髮染金，問她為何轉變形像，「說實話，我從前想過即使到我死哪天，也不會把頭髮染金，但fans非常想看我金髮的形像，所以決定嘗試新的挑戰。」

《DUMB DUMB》將於韓國時間晚上6時YouTube首播，這是繼《Birthday》和《What You Waiting For》後，再次與BLACKPINK的音樂製作班底，The Black Label的製作人Teddy Park、R.Tee和24合作，但今次Somi參與了歌詞的創作，「最初聽了Teddy的方向後，我覺得可以把我想表達的訊息融合在內，而且出來的效果會很棒。Teddy便叫我放手去試，他還提點我編舞時應加甚麼記憶點。」

談到錄製過程，Somi稱，製作《Birthday》和《What You Waiting For》時，由於新入行的關係，被Teddy罵得好慘，但錄《DUMB DUMB》時情況大大改善，「這次錄音我沒有再捱罵了，一切都很順利。我和Teddy oppa，及其他oppa都很滿意。」