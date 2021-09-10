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Lisa@BLACKPINK新歌MV發佈兩小時 點擊率逾1300萬
2021-09-10
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Lisa@BLACKPINK新歌MV發佈兩小時 點擊率逾1300萬
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網民估計點擊率能過億。(Facebook截圖)
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MV旋律非常洗腦。(Facebook截圖)

韓國女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa （原名Lalisa），擁有混血美貌 ，人氣高企。日前，她推出個人同名專輯《LALISA》，專輯包括主打歌《LALISA》和《MONEY》在內，一共收錄了4首歌曲，萬眾期待。

今天中午12時，Lisa的"LALISA"MV首度公開，旋律相當洗腦，Lisa勁歌熱舞，加上多個火辣造型，掀起網民熱烈討論。

MV當中，Lisa造型不停變，有長髮、短髮、劉海等; 而服裝方面，更加係多到數唔晒，高貴的黑色晚禮服，露出纖腰的夏日造型長等，非常狂野，MV發佈短短兩小時，點擊率已突破1300萬，網民保守估計，點擊率很快便會破億！

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MV推出短短兩小時，點擊率已突破1,300萬。
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Lisa的火辣身材，非常吸睛。(Facebook截圖)
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/lisablackpink新歌mv發佈兩小時-點擊率逾1300萬-284289
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