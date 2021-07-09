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Marvel英雄｜揭Iron Man未現身《黑寡婦》原因
2 小時前
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Marvel英雄｜揭Iron Man未現身《黑寡婦》原因
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如無意外，施嘉莉不再飾演黑寡婦。
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《黑寡婦》上映數數天票房大收。
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Iron man與黑寡婦同場演出已成絕響。

Marvel宇宙第4階段首作《黑寡婦》(Black Widow)上映4日，票房全球大收逾12億港元，為Marvel電影疫情後打響頭炮。片中飾演黑寡婦的女神施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)待產關係，未能配合宣傳活動。今年初，盛傳飾演Iron Man的羅拔唐尼(Rebert Downey Jr.客串《黑寡婦》，但最終沒有現身，《黑》導演Cate Shortland受訪時表示：「我們有計劃邀請羅拔客串，但最後取消計劃。原因是我們不想黑寡婦在片中有超級英雄幫手，黑寡婦應是獨自解決問題的角色。如有其他實力高超的英雄在內，就不是「黑寡婦」電影了。」

 

羅拔準備客串

曾說過不再飾演Iron Man的羅拔唐尼，與施嘉莉份屬老友，所以亦準備為《黑寡婦》復出。羅拔友人透露：「羅拔一早聽聞Marvel找他客串《黑寡婦》，但最後未有任何通知，最後事件不了了之。」超英迷再看不到Iron Man，就連黑寡婦亦宣布退出。施嘉莉曾表示，拍罷《黑寡婦》後，自己亦不會再飾演黑寡婦，因為想留個美好結局給大家。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/marvel英雄｜揭iron-man未現身《黑寡婦》原因-275533
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