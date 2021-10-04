Marvel公布《幽靈刺客》映期後即刪掉

Marvel宇宙第4階段作品陸續推出，昨日Marvel印度官方Twitter發放多齣作品映期預告，包括《雷神4》(Thor：Love and Thunder)、《黑豹2》(Black Panther：Wakanda Forever)及《幽靈刺客》(Blade)等，但今日貼文已被刪掉。網民翻查資料，Marvel主席Kevin Feige曾表示，《幽靈剌客》是獨立電影，不屬於Marvel宇宙第4階段作品，推測因為這個原故，將帖文刪除。

半人半吸血鬼

《幽靈剌客》故事講述主角母親懷孕時被吸血鬼襲擊，令他出世後變成半人半吸血鬼。長大後，他自認屬於人類一方，肩負上拯救人類的責任。《幽》的電影版首集於1998年8月上映，第2及第3集則分別在2002年及2004年上映，當時由黑人男星Wesley Snipes主演。新版《幽靈剌客》預計明年初開拍，憑電影《月亮喜歡藍》奪得奧斯卡最佳男配角的Mahershala Ali主演。

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