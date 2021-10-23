MC合作開騷 洪嘉豪：下次九展見

前晚與張天賦(MC)合作《我是現場》音樂會003的洪嘉豪(Kaho)，完成多年心願開騷，他表示今次只是小小的成就，希望下次在九展與樂迷見面。

Kaho於明日(26日)生日，開騷當晚在後台獲工作人員送上足球蛋糕慶生。即將30歲的Kaho接受本報訪問時表示，出道3年能做自己喜歡的音樂，與公司合作愉快，愈來愈多人支持自己，希望延續這開心。

他笑言：「而家只是向前邁進一小步，上過麥花臣開show，算是小小的成就解鎖，希望下次九展見。」

與MC分手

Kaho與MC完show時宣布「賦豪CP」正式分手， MC說：「我們是好兄弟，只要觀眾喜歡，我們一定會復合。」至於前晚兩人點解變喊包，MC解釋：「無預期會喊，但《窮小子》的歌詞跟自己的經歷好似，一想起往事就感動，加上現場樂迷的燈牌，又同好友在台上唱歌，其實前半段唱時已忍得好辛苦，但最終頂唔順喊了。」Kaho抵死表示：「其實我好開心你(MC)喊，免得人話我好作狀又喊，但我真係忍唔住。」兩人也說非易喊的人，但上台總是特別感觸。

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