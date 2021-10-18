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MC張天賦首開四面台見頭暈　洪嘉豪泣不成聲：搵唔到存在價值
1 小時前
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MC張天賦首開四面台見頭暈　洪嘉豪泣不成聲：搵唔到存在價值
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二人首度舉行四面台演唱會，現場氣氛非常高漲。

洪嘉豪（Kaho）和MC張天賦，昨晚首次舉行四面台演唱會，二人首度開唱，心情興奮，Kaho期間真情流露喊過不停，而MC則刻意挑戰多首高難度歌曲，表現揮灑自如。

MC分享了首次開Show便得到紅館式四面台的興奮心情，說：「原來個感覺同Rehearsal（綵排）時係兩樣嘢嚟！但面對四面台，完全唔知自己望緊邊，啱啱仲有少少暈。」此時MC見到媽咪即向對方打招呼，Kaho也即時向MC笠高帽，道：「Auntie你個仔好乖呀！知書識禮，平時又孝順。」此舉氹得MC即時開懷大笑。

而Kaho卻道出心底話：「我係一個冇乜自信心嘅人，但呢種感覺唔係無中生有。個零月前睇到一篇關於我參與過嘅一個活動嘅報道，當中提及出席嘅藝人，但佢提及所有人就係冇提到我，我嗰刻覺得自己係咪咁緲小呢？自己係咪咁冇存在價值呢？咁諗就令自信心低，跟住自信心繼續差落去，呢啲事情發生咗好多次，但係原來呢幾年我搵唔到存在價值嘅時候，你哋搵到。」此時台下粉絲都紛紛大嗌「加油！」兼歡呼，而Kaho此時已忍不住哭起來，而且更一度泣不成聲。

定過神來，Kaho續道：「原來喺我覺得自己好緲小嘅時候，你哋可能會覺得我係你哋嘅唯一，我真係好多謝你哋！你哋唔會明我幾多謝你哋陪我行咗咁多年，但我都想同你哋繼續一路成長，好多謝你哋將心入面嘅主角光環戴喺我身上」場面感動。

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洪嘉豪泣不成聲，坦言很多年都找不到存在價值。
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MC張天賦面對四面台，緊張到有啲頭暈。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mc張天賦首開四面台見頭暈　洪嘉豪泣不成聲：搵唔到存在價值-289869
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