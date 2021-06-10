Mean Talk｜鍾培生性慾強 自稱可持續2小時嚇親阿Bob

由林盛斌(Bob)及江美儀主持的《Mean Talk》昨日在J2首播，首集邀請話題多多的林作及鍾培生作客，二人在節目中唇槍舌劍，而鍾培生更明言若林作臨時退賽，一定會「告爆」對方，並指對方屆時或需賠償8位以上數字的金額。

不過，提到內容最爆莫過於二人大談性經驗，一向聲稱性慾強的鍾培生表示最長可以持續兩小時，令阿Bob及江美儀大為震驚，連林作也忍不住哈哈大笑。鍾培生表示可以滿足女伴，就連身邊的男性朋友也私底下向他請教，他說︰「我肌肉控制好勁，呼吸係最基本，下盤肌肉要收放自如。因為我係完美主義者，呢樣嘢我係由細練到大！我可以一分鐘，亦都可以持續2小時。」他又提到大學放了一個長達17、18日假期，期間進行了50多次性行為。阿Bob聽完也忍不住向鍾培生叫了一聲「師傅」。

至於林作就表示沒有顧及對方感受，只是自己完事便算，承認自己自私、沒有耐性及不能滿足女伴。他說是依照裕美的真實反應︰「經常鬧我，我就好開心，我完事就算！」搞到在場的裕美非常尷尬。