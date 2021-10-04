Megahit｜Dance Version MV面世 Anson Lo騷靚手臂

Anson Lo新歌《Megahit》熱播，MV請來鄭中基、欣宜及Dee哥等客串演出，點擊率已錄得超過295萬次，非常厲害。今晚在MIRROR的YouTube頻道更發布了《Megahit》的Dance Version，顧名思義，Anson Lo與多位dancer當然大跳特跳，而且在MV中，他更露出粗壯靚臂。

全白look騷粗壯手臂

Anson Lo早前為內褲品牌拍攝廣告，半裸上陣大騷肌肉，隨即成為熱話。今次他在《Megahit》Dance Version的MV中，總共有3個造型，相信最令fans出現「心心眼」的，必定就是第一個「全白look」。身穿白色衫、褲及鞋的Anson Lo，露出一對健碩手臂，肌肉線條優美，果然花過一番苦功操肌。至於另外兩個造型雖則「露肉」程度較少，但同樣靚仔有型，配合舞蹈，相信亦能滿足一眾fans。

專訪：

《Megahit》點擊率近300萬

《Megahit》MV首播短短兩日，點擊率已衝破100萬，至今更攀升至接近300萬次。現在再推出Dance Version接力，縱使今次沒有其他藝人助陣，但全個MV由Anson Lo與一眾dancer大跳特跳，亦有很多他的特寫畫面，或許有力一壓過上一個MV的點擊率。

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