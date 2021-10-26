Mike導新作｜《香港秘密搜查官》今晚首播 拆解節目4大看點

Viutv節目《香港秘密搜查官》將於今晚(11月1日)11時首播，節目由《花姐ERROR遊》及《ERROR自肥企画》的幕後團隊「無制限OT編集団」主理，內容包括UFO、特異功能等獵奇式「香港秘密」，讓觀眾們看到香港的不同面向！今次就為大家介紹節目的4大看點，各位無制限粉絲準備好未？

《香港秘密搜查官》看點1：Sound Choice, to 炸，or not to 炸？

「格仔導演」Mike日前在IG po相預告新節目，見到3位主持之餘也少不了爆炸場面，即時引來網民熱議，追問「係咪炸生菜？」不過如果留意時間線，Sound Choice(生菜)的出道日期是10月16日，到底「無制限」團隊可否及時獲得Sound Choice公仔？加上炸生啤是「無制限」x ERROR的「傳統習俗」，今次節目會否再看到炸生啤/生菜的經典畫面，依然是未知之數。

《香港秘密搜查官》看點2：3大人氣主持

繼ERROR、兩位Shirley及P1X3L後，團隊今次找來徐㴓喬(Asha)、陳漢娜(Hanna)及P1X3L的Marco擔任「搜查官」，這個組合看似風馬牛不相及，但都有一定人氣，Asha憑著《大叔的愛》而人氣急升；陳漢娜亦曾參演不少電視劇及電影，更入圍過金像獎的「最佳新演員」；3人中只有Marco曾參與「無制限」團隊的《大海男兒》，雖然當時表現較為生硬，但今次再獲Mike導相中，相信一定有其可取之處。

《香港秘密搜查官》看點3：由香港郊外走入市區

香港自然風景是Mike導的作品標記，在節目預告中，依然看到不少行(爬)山及跳海的畫面，不過曾有粉絲在西貢、長洲，以及曾在80年代爆出UFO事件的華富邨撞到「無制限」團隊，今次的拍攝算是由郊外走入市區，唔知大家會唔會更有親切感呢？

《香港秘密搜查官》看點4：探討超能力等另類題材

《香港秘密搜查官》主打「香港秘密」，今次不再「自肥」，改為探討UFO、超能力、特異功能及尋找野生鹿等偏門題材，讓主持將硬幣吸在額頭上，以及蒙眼識別顏色及形狀，更有新添置的「陷阱攝影機」及「浮力補償裝備」，未知會否如「死亡行星」般成為熱話。過去「無制限」的作品都有關於香港的切身反思，今次會不會有相關內容，相信去到第15集就有分曉。