MIRROR╳ERROR｜小朋友舉牌支持193 公公陪孫女入場追星

MIRROR與ERROR合體現場，震憾整個屯門。有支持193的小朋友今早與姑姐一早到場，小妹妹表示很喜歡193，問到她喜歡193甚麼時，她說︰「I don’t know」之後再問到她打算如何衝破人群時，她再說︰「I don’t know」其後再表示應該與姑姐入餐廳找有利位置。

另外，現場有不少老人家，有女士表示為陪孫女入場，於今早6點多搭車入屯門。有居住該區的中年男子表示應9歲孫女要求，於今早6時陪她入來追星，更表示沒有阻止她追星的行為。

孫女追MIRROR及ERROR：又唔係學壞

他說︰「排晒長龍，我唔知佢鍾意邊個，佢話︰『公公聽日要去追星，你帶我去，我話你鍾意就得，我咪同佢嚟！』(屋企多唔多海報)係晒電話，我冇阻佢追星，依家係後生仔女世界，老一輩唔使阻佢，又唔係學壞！無乜所謂啦！」他稱當有類似活動時，商場都會人頭湧湧，有助帶動商場生意。

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