MIRROR╳ERROR｜16人著冬天衫出場 肥仔打排球擊中魯庭暉

人氣爆登的兩隊男團Mirror和Error破天荒16人現身屯門市廣場，為ViuTV播東京奧運造勢。為一睹偶像風采，有不少粉絲於昨天已紛紛湧入商場霸位。活動吸引逾5,000粉絲撐場，迫爆商場。

5000粉絲迫爆商場

今日他們全以冬裝示人，並由3樓步出，粉絲隨即尖叫，行第一的Stanley因現場聲浪太大，一度掩耳。之後他們以及花姐等乘搭扶手電梯落一樓中央舞台，他們笑容滿面，不停向現場粉絲揮手，現場尖叫聲此起彼落。粉絲不斷大呼偶像名字，氣氛高漲，非常震撼。

由於現場粉絲尖叫聲太大，司儀及多位成員數度表示聽不到對方的問題或答案，要求重覆。他們分組介紹ViuTV推出的夏日生Bear精品，MIRROR分成6隊：Lokman與AK、Tiger與Frankie、Jer與Stanley、Ian與Alton、姜濤及Jeremy、Edan和Anson Lo，ERROR則四子一齊介紹精品。

接著他們介紹不同奧運項目和港隊代表運動員，包括姜濤和Jeremy 介紹乒乓波項目，Anson Lo 和 Edan 介紹馬術，阿Dee 介紹空手道，193介紹男子體操，保錡介紹羽毛球等等。

魯庭暉作勢要換走肥仔

之後他們再分兩隊各自介紹ViuTV夏日節目：《水著考有FEEL》及《力圖打排球》。姜濤被問到會着甚麼出戰對付ERROR，他笑說會穿潛水衣或冬天衫迎戰。當司儀要求他們示範打排球時，肥仔不慎把排球擊中坐在台下ViuTV高層魯庭暉，MIRROR部份成員隨即圍打肥仔，魯庭暉隨即做出手勢示意節目要換走肥仔。最後MIRROR與ERROR同台大合照，並分別與魯庭暉及廣告客戶影相便告完結，活動歷時大概40分鐘。

他們隨後一排人浩浩蕩蕩乘扶手電梯離開，並不停向在場粉絲揮手，Anson Lo臨走時更派出飛吻。ViuTV的專頁直播今次節目，高峰期一度有近4萬6人次收看，認為犀利。

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