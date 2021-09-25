MIRROR三子突襲旺角 Anson Lo開心《Megahit》受歡迎

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)、Jeremy(李駿傑)及Stanley(邱士縉)今日現身旺角，到MIRROR口罩的限定店，吸引大批fans通宵排隊守候。三子共逗留不夠廿分鐘，他們多謝fans的支持。Jermey表示，日後還有更多機會跟大家見面，呼籲他們不要這麼辛苦通宵排隊，希望他們可以注意安全及健康。Anson Lo亦表示，得知fans為了爭取最佳位置而通宵排隊，希望他們遵守秩序，不要受傷。

提到MIRROR的口罩供不應求，Stanley稱連胞兄也問他要口罩，但他也無為能力︰「我都要問問，因為唔肯定，其實我哋有自己顏色嘅口罩戴 ，但完整一盒的話，我都要問問公司。」

Anson Lo多謝嘉賓幫手

Anson Lo的新歌《Megahit》大受歡迎，MV短短數天已有過百萬點擊率，他指曾一度擔心大家會否喜歡這種歌曲風格，但見到大家的評語之後，非常多謝大家支持。對於MV找來不同藝人客串，Anson Lo稱希望MV能給予大家驚喜，所以請來未合作過的嘉賓，最重要是能夠配合MV的內容及角色，因此非常感激所有嘉賓，「要夾齊大家時間係好難，而且佢哋好肯幫手，呢件事係好sweet，希望大家幫我同佢哋講聲多謝。」

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