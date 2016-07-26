MIRROR六子冒住紅雨宣傳個唱 Ian講明唔騷肌

MIRROR成員Anson Kong 、Anson Lo 、Ian、Jer、姜濤及Edan 將於12月出席《MOOV LIVE Music On The Road》，今日六子冒住大雨出席記招，大會邀請了部份鏡粉到場造勢。

Jer 表示大家現正構思一些新的火花可以在今次演唱會呈現給樂迷看，AK稱不少人希望他跟Ian 再合唱，但再唱《蝸牛》欠奉新意，或會合唱《黑之呼吸》。Ian聞言稱很好的提議，自己也十分喜歡，並斷言「絕對唔會有騷身材」。

大會主持稱Anson Lo 的《Megahit》深受歡迎，問到會否在演唱會表演，在台上的姜濤即做出歌中的虎口手勢，Anson Lo 表示會練定先。Edan希望透過今次演出，可以讓大家看到他們的新鮮感。姜濤就簡而精表示今次演出一定會好好看及好好聽。

演唱會的宣傳片段亦在記招上首次曝光，片中見到六子坐住車去旅行，他們直言看回片段也覺得好開心。Jer 說︰「今次主題叫Music On The Road，好似短片咁我哋坐住車帶大家去旅行，希望呢個旅程令大家喺音樂會上開開心心，」Anson Lo 指今次會跟大家玩樂多，有別過去爆炸性演出，一齊輕鬆渡過時光。

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