Mirror另類水着迎奧運 Anson Lo獲「神徒」力撐心情大靚

人氣男團Mirror及Error今日現身屯門市中心，出席《ViuTV夏日電視賞》，宣傳東京奧運連串節目。

對於「鏡粉」的支持以及通宵守候，Mirror坦言非常感動，更表示在休息室亦聽到他們的歡呼聲，震撼得幾乎耳鳴。

今日12子齊齊穿上長袖衫現身，被問到可會為奧運節目穿水著，他們笑言:「會一貫作風30幾度著冬天衫，奧運泳衣都有長袖，所以要露的時候自然會露，不用露的時候就盡量不露。」

提到奧運節目收視，即將要與友台對撼，MIRROR稱只要堅持做好自己就可以。

至於早前成員Anson Lo被翻炒承認「出櫃」舊聞，事件後首次現身的Anson Lo表示：「不用擔心，這幾天收到很多支持的訊息，現時專心工作，今日見到好多fans，跟大家距離好近，好開心。」獲一眾「神徒」力撐，Anson Lo 心情大靚，未有受事件影響。